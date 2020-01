Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: PKW-Brand in Wolgast (LK Vorpommern-Greifswald)

Wolgast (ots)

Am 19.01.2020, gegen 01.00 Uhr, wurde der Polizei der Brand eines PKW auf dem Parkplatz in der Robert- Koch- Straße in Wolgast gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei stand der PKW Dacia bereits im Vollbrand. Zur Brandbekämpfung kamen die Freiwilligen Feuerwehren aus Wolgast und Kröslin zum Einsatz. Der PKW brannte vollständig aus und es entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro. Der Kriminaldauerdienst aus Anklam führte vor Ort die Ermittlungen und war zur Spurensuche eingesetzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand muss als Ursache für das Feuer von Brandstiftung ausgegangen werden. Die Ermittlungen dauern gegenwärtig an und die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Wolgast unter der Tel.-Nr.: 03836/252-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden. Im Auftrag Holger Bahls Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

