Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Laubenbrand in Grimmen (LK Vorpommern-Rügen)

Grimmen (ots)

Am 18.01.2020, um 19.37 Uhr, wurde der Polizei durch die Rettungsleitstelle Vorpommern-Rügen gemeldet, dass es in Grimmen zu einem Laubenbrand gekommen ist. Die Freiwillige Feuerwehr Grimmen , welche mit 25 Kameraden und vier Einsatzfahrzeugen zur Brandbekämpfung eingesetzt wurde, hatte das Feuer schnell gelöscht. Jedoch konnten sie nicht mehr verhindern, dass die Gartenlaube durch das Feuer komplett zerstört wurde. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt und waren zu keiner Zeit gefährdet. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro. Der Kriminaldauerdienst aus Stralsund führte vor Ort die Ermittlungen und war zur Spurensuche eingesetzt. Bei den ersten Untersuchungen des Brandortes wurde festgestellt, dass die Laubentür Aufbruchspuren aufweist. Daher besteht der Verdacht, dass der Brand vorsätzlich gelegt worden sein könnte. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern jedoch noch an. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an Polizeirevier Grimmen unter 038326/570, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden. Im Auftrag Holger Bahls Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

