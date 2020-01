Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall zwischen PKW- und Radfahrer mit Todesfolge in Greifswald (LK Vorpommern-Greifswald)

Greifswald (ots)

Am 15.01.2020 gegen 19:25 kam es in Greifswald auf der Gützkower Landstraße zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem PKW- und einem Fahrradfahrer. Ein 46-jähriger Fahrzeugführer eines BMW befuhr die Gützkower Landstraße aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Ortsausgang. Auf Höhe der Einmündung zur Straße - Am Gorzberg - erfasste dieser einen 54-jährigen Fahrradfahrer, welcher ebenfalls aus Richtung Innenstadt kommend die Gützkower Landstraße befuhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der Fahrradfahrer zunächst die rechte Straßenseite. Auf Höhe o.g. Einmündung wechselte dieser ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten spontan die Straßenseite, um vermutlich in die Straße - Am Gorzberg - einzubiegen. Dabei erfasste der Fahrzeugführer des BMW den Radfahrer, infolgedessen dieser stürzte. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb der Fahrradfahrer noch am Unfallort. Durch den Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 10.250 EUR. Die Gützkower Landstraße musste im Unfallbereich für ca. vier Stunden vollgesperrt bleiben. Im Auftrag PHK D. Ohlert Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

