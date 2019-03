Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 16-Jähriger offenbar grundlos niedergeschlagen - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Am Freitagmorgen kam es gegen 06.05 Uhr offensichtlich aus nichtigem Grund zu einer Körperverletzung in einem Fast-Food-Restaurant beim Karlsruher Marktplatz. Zur genannten Zeit befand sich ein 16-jähriger Jugendlicher, der erkennbar geistig und körperlich beeinträchtigt ist, in der McDonalds-Filiale der Kaiserstraße nahe dem Marktplatz. Ein bislang noch unbekannter Täter schlug den 16-Jährigen unvermittelt und grundlos auf den Hinterkopf. Durch den Schlag erlitt der 16-Jährige ein Hämatom und wollte sich im Anschluss selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Zeugen beschrieben den Täter als etwa 15 Jahre alt, von schmächtiger Gestalt, etwa 155 cm groß und er trage den Vornamen Ahmad.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht noch weitere Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Jene werden gebeten, sich unter 0721/666-3311 mit den Beamten in Verbindung zu setzen.

