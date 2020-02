Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Unfallflucht

Laterne beschädigt, Zeuge gesucht

Goch (ots)

Am Dienstag (18. Februar 2020) gegen 09:25 Uhr beschädigte ein LKW-Fahrer mit seinem Fahrzeug eine Straßenlampe vor einem Discount-Geschäft in der Voßstraße (Fußgängerzone). Ein Zeuge sah den Unfall und sprach den Fahrer darauf an. Dieser setzte seine Fahrt jedoch fort. Der Zeuge informierte daraufhin den Inhaber des Geschäftes über die beschädigte Straßenlaterne. Leider hinterließ der aufmerksame Mann jedoch keine Angaben zu seiner Person. Er wird nun gebeten, sich als Zeuge bei der Polizei Goch unter 02823 1080 zu melden. (cs)

