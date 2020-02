Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve- Einbruch auf Firmengelände/ Täter flüchten ohne Beute

Kleve (ots)

In der Zeit von Dienstag, 23.00 Uhr, bis Mittwoch (19. Februar 2020), 13.45 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter auf bislang nicht bekannte Weise Zutritt zu einem großzügigen Firmengelände an der Spyckstraße. Das Gelände ist rundherum mit einem circa 2m hohen Zaun umgeben und die Zufahrt durch ein massives Rolltor gesichert. Die Täter hebelten gewaltsam die Tür zu einer Fahrzeughalle im hinteren Bereich auf. In der Halle machten sich die Täter an den Einsatzfahrzeugen zu schaffen. Sie schoben die seitlichen Rollos an einem Fahrzeug hoch, um an die Einsatzmittel in diesem Fall Werkzeug zu gelangen. Dieses legten sie vor das Fahrzeug. Vermutlich wurden die Täter gestört und flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (as)

