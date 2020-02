Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Hätte ein LKW-Fahrer mal besser die Beschilderung beachtet...

Neustadt/Weinstraße (ots)

Das Verbot der Durchfahrt für Fahrzeuge aller Art missachtete ein 56-Jähriger am 04.02.20, gegen 09:00 Uhr geflissentlich, als er mit seinem LKW die Verlängerung des Kübelwegs befuhr. Erst als es für ihn auf der engen und rutschigen, alten Römerstraße tatsächlich nicht mehr weiterging stoppte er seine Fahrt. Beim Versuch das Fahrzeug rückwärts aus der Engstelle heraus zu manövrieren beschädigte er die ebenfalls denkmalgeschützte Mauer, die den Wirtschaftsweg auf der linken Seite begrenzt. Zudem sackte der Weg selbst infolge der weggebrochenen Stützmauer ab. Der in diesem Zusammenhang entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Höhe des Schadens am LKW beträgt etwa 1000 Euro. Zwecks Absprache und Koordinierung der Bergungsmaßnahmen erschien ein Vertreter der Stadtverwaltung Neustadt als Eigentümer und Verwalter des denkmalgeschützten Weges vor Ort.

