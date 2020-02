Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ellerstadt - Vers. Zigarettenautomatenaufbruch

Ellerstadt (ots)

Am 04.02.2020, gegen 04:00 Uhr, wurde die Polizei darüber informiert, dass in der Bruchstraße zwei Personen sich an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machen, der an einem Metallpfosten befestigt ist. Vor Ort wurde festgestellt, dass die Täter versucht hatten mit einem Winkelschleifer den Verschlussbügel an dem Zigarettenautomaten aufzuflexen. Offensichtlich wurden die Täter hierbei gestört, da eine Anwohnerin gesehen hatte, wie die Täter, die eine weiße Sporttasche mit blauen Trägern dabei hatten mit zwei Fahrräder vom von Tatort weggefahren waren. Die benutzten Fahrräder konnten im Birkenweg im Hof eines Anwesens aufgefunden werden. Im Garten des Anwesen wurde auch die mitgeführte Sporttasche aufgefunden. In ihr befand sich ein roter Einhell-Winkelschleifer, der vermutlich von den Tätern benutzt worden war. Eine Überprüfung der beiden Fahrräder ergab, dass diese bis dato nicht als gestohlen gemeldet wurden. Sie wurden ebenso wie die Tasche und der Winkelschleifer sichergestellt. Personen, die Hinweise zu den Eigentümern der Fahrräder (sh. Bilder) bzw. Tasche (sh. Bild) geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim.@polizei.rlp.de

SB: Peter Strube-Vogt, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst



Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell