Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wohnungsbrand im Stadtgebiet Lahnstein

Lahnstein (ots)

Am 11.01.2020, gegen 17:30 Uhr, kam es in der Adolfstraße in Lahnstein zu einem Wohnungsbrand. Aus bis dato unbekannten Gründen kam es zu einem Vollbrand in einer Wohnung im 1.OG eines Mehrparteienhauses. Die Feuerwehr Lahnstein konnte den Brand zeitnah ablöschen. Personen wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht verletzt. Das Gebäude wurde durch den Brand allerdings erheblich beschädigt und ist bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar. Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache wurden eingeleitet. Während des Einsatzes vor Ort kam es zeitweise zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen im Stadtgebiet Lahnstein.

