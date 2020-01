Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der PI Andernach für das Wochenende vom 03.-05.01.2000

Mülheim-Kärlich, Diebstahl -

Nachdem am Samstagvormittag eine männliche Person bei einem Ladendiebstahl in einem Geschäft im Industriegebiet Mülheim-Kärlich beobachtet werden konnte, wird der Mann kurz darauf von einer Polizeistreife kontrolliert. Bei dem 63-jährigen aus der Verbandsgemeinde Weißenthurm kann diverses Diebesgut aus unterschiedlichen Geschäften aufgefunden und sichergestellt werden. Zudem ist der Mann mit einem Fahrrad unterwegs, dessen Herkunft ebenfalls unklar ist. Derselbe Mann war bereits am Freitag aufgefallen, als er mehrere Scheiben eines Wohnhauses mittels Hammer eingeschlagen hatte. Auch hier war er mit einem vermutlich entwendeten E-Bike unterwegs, das kurze Zeit später mittels gestohlenem Schloss angekettet aufgefunden werden konnte. Nachdem der Mann aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen worden war, fiel er am Samstagabend erneut auf. Er wollte eine Taxifahrt nicht bezahlen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten fanden bei dem offensichtlich unbelehrbaren Mann zudem eine neue Menge an Diebesgut, welches aus unterschiedlichsten Koblenzer Geschäften stammen dürfte.

Andernach, Körperverletzung und Beleidigung -

Am frühen Sonntagmorgen, kurz nach Mitternacht, wollte eine Frau aus Andernach einer männlichen Person zur Hilfe eilen, die augenscheinlich bewusstlos mitten auf der Straße lag. Als der Mann durch leichtes Rütteln zu sich kommt, schlägt er nicht nur die Augen auf, sondern wild um sich und seiner Helferin unmittelbar mit der Faust ins Gesicht. Diese wird durch den Treffer verletzt und muss sich in ärztliche Behandlung begeben. Bei Eintreffen der Funksteife beleidigt und bespuckt der 21-Jährige die Polizeibeamten. Das sprunghafte Verhalten resultiert vermutlich aus dem Mischkonsum mehrerer Betäubungsmittel. Er wird in Gewahrsam genommen und zwecks medizinischer Überwachung ins Krankenhaus verbracht.

