Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenendbericht der PI Boppard (03.01.-05.01.20)

Boppard (ots)

L 210, Fleckertshöhe Rtg. Boppard Abfahrt, Hellerwald:

Am 04.01. gegen 08:30 Uhr konnten mehrere Müllsäcke an o. g. Örtlichkeit festgestellt werden. Offenbar entsorgten Unbekannte Styropor, Farbe und Tapeten illegal am Straßenrand.

Dienstgebiet:

Im Laufe des Wochenendes wurden zudem 3 Verkehrsunfälle aufgenommen, aus denen lediglich Sachschaden resultierte. Weiterhin wurden Einsätze wegen Körperverletzung, Bedrohung, Diebstahl und Sachbeschädigung abgearbeitet.

