POL-VIE: Grefrath-Oedt: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt - Verursacher flüchtet

Grefrath-Oedt (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 04.00 Uhr fuhr eine 32-jährige Frau aus Grefrath mit ihrem Fahrrad auf der Hochstraße in Oedt in Richtung Tönisvorster Straße. Sie war auf dem Weg zur Arbeit. Als sie auf der Hochstraße in Höhe der Kirche auf den Radweg wechseln wollte, wurde sie vermutlich von einem Pkw touchiert. Die Frau verlor in Folge dessen die Kontrolle über ihr Fahrrad, schlingerte über den Radweg und fuhr gegen einen Baum. Sie stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Sie konnte lediglich die Rücklichter eines Autos erkennen. Dieses entfernte sich in Richtung Tönisvorster Straße. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (1439)

