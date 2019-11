Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Drei Verletze bei Verkehrsunfall

Nettetal-Lobberich (ots)

Am Dienstag gegen 16.20 Uhr fuhr ein 23-jähriger Autofahrer (deutsch) aus Nettetal auf der B 509 von Dornbusch in Richtung Boisheim. An der Kreuzung Wilhelmshöhe achtete er aus noch ungeklärten Gründen nicht auf die Fahrzeuge, die an der Ampel auf Grünlicht warteten. Der 23-Jährige fuhr auf das Fahrzeug einer 37-jährigen Nettetalerin auf. Die Autofahrerin und der 23-Jährige wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der 11-jährige Sohn der Nettetalerin wurde schwer verletzt und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. /wg (1436)

