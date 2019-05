Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Fenster mit Bierflasche eingeworfen

Zwischen Mittwoch, 23:00 Uhr und Donnerstag, 08:00 Uhr trieb ein bislang unbekannter Täter in der Solitudestraße in Ludwigsburg sein Unwesen. Der Unbekannte warf mit einer leeren Bierflasche das Schaufenster eines Schreibwarengeschäfts ein. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, in Verbindung zu setzen.

