Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ungesicherter Pkw nach Panne auf B39

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Ein ungesicherter Pkw auf der B39 zwischen Geinsheim und Aumühle wurde am 03.02.2020 gegen 06:30 Uhr von mehreren Autofahrern der Polizei gemeldet. Das Fahrzeug stand hälftig auf der Fahrbahn im Kurvenbereich, lediglich der Warnblinkanlage war betätigt. Der Fahrer war nicht vor Ort und der Halter konnte zunächst nicht erreicht werden. Das Fahrzeug mit einem defekten Reifen wurde aus dem Gefahrenbereich abgeschleppt und der Halter per Postwurf informiert. Er meldete sich später und gab an, einen wichtigen Termin gehabt zu haben, weshalb er sich nicht gleich um das Pannenfahrzeug kümmern konnte.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Matthias Reinhardt

Telefon: 06321-854-203

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell