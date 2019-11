Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Alpen - Einbrecher stahlen Computer

Zeugen gesucht

Alpen (ots)

Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 08.00 Uhr und 12.30 Uhr, gelangten unbekannte Einbrecher auf das Grundstück eines freistehenden Einfamillienhauses an der Bönninger Straße in Alpen. Sie schlugen eine nach hinten gelegene Terrassentür ein und gelangten so in das Haus. Sie durchwühlten Schränke und Behältnisse und stahlen unter anderem zwei iPads und zwei Laptops.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Xanten, Tel.: 02801 / 71420.

