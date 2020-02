Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Bad Dürkheim (ots)

Am 31.01.2020, gegen 21:15 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass sich im Sparkassenvorraum in der Philipp-Fauth-Straße zwei verdächtige Personen aufhalten würden. Durch die Funkstreifenbesatzung konnten zwei Männer im Alter von 38 und 40 Jahren angetroffen werden. Bei dem 38-Jährigen wurden in seinem Rucksack zwei Zipptüten mit einer geringen Menge Cannabis aufgefunden. Des Weiteren wurden an einem Geldautomaten Reste einer weißen Substanz festgestellt, bei der es sich um Amphetamin handen dürfte, welches die Männer zuvor konsumiert hatten. Gegen beide Personen wurde eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet.

