Polizei Bielefeld

POL-BI: Polzisten fassen Flaschen-Schläger

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Innenstadt-

Ein Fußgänger erlitt am Sonntagmorgen, den 06.10.2019, am Kesselbrink nach einem Flaschenschlag und Tritten Verletzungen am Kopf. Polizeibeamte schnappten den Schläger auf der Flucht.

Gegen 04:50 Uhr kam einem 22-jährigen Hamburger bei der Überquerung des Kesselbrinks ein Trio, bestehend aus zwei Männern und einer Frau, entgegen. Einer der zwei Männer verlangte in aggressivem Tonfall von dem Fußgänger eine Zigarette, woraufhin der 22-Jährige auf einen freundlicheren Ton hinwies. Der Täter schlug dem Hamburger mit einer Bier-Flasche ins Gesicht und trat auf ihn ein. Als das Trio flüchtete rief der Leichtverletzte die Polizei. Polizisten stellten den Schläger noch in Tatortnähe. Gegen den 24-jährigen polizeibekannten Bielefelder wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell