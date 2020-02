Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Alkohol am Steuer

Bad Dürkheim (ots)

Am 01.02.2020, gegen 00:35 Uhr, wurde ein Pkw-Fahrer in der Gaustraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde bei ihm Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 56-jährigen Fahrzeugführer einen Wert von ca. 0,7 Promille. Dieser Verstoß wird mit einem Bußgeld von 500,- Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot sanktioniert.

