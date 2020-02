Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mit Kleinkraftrad gestürzt und leicht verletzt

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Ein 22-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades stürzte am 02.02.2020 gegen 15:00 Uhr, als er von der Sauterstraße in die Pulverturmstraße einbiegen wollte. Bei dem Sturz erlitt der 22-Jährige Prellungen an der Hüfte. Der Sachschaden wird mit ca. 200 Euro angegeben. Da die Straße nass war und kein weiterer Verkehrsteilnehmer am Unfall beteiligt war, wird als Unfallursache nicht angepasste Geschwindigkeit vermutet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Matthias Reinhardt

Telefon: 06321-854-203

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell