Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Vermutlich die selben Täter begehen mehrere Straftaten -BERICHTIGUNG

Bad Dürkheim (ots)

Am 31.01.2020 war berichtet worden, dass uT mit einen Stein in der Mannheimer Straße 16 an einer Praxis eine Fensterscheibe eingeschlagen hatten. Versehentlich war mitgeteilt worden, dass ein Laptop und ein geringer Bargeldbetrag entwendet wurde. Dies war jedoch nicht der Fall. Vielmehr wurde ein Laptop und ein geringer Bargeldbetrag nicht mitgenommen. Das Versehen bitten wir zu entschuldigen !

