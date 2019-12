Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfallflucht unter Beteiligung von zwei LKW

Frankenthal (ots)

An dem Wendehammer der Stadtklinik Frankenthal, Elsa-Brändström-Straße 2, parkt ein 50-Jähriger aus Dirmstein am 23.12.2019, um 10:00 Uhr, seinen LKW. Als dieser gegen 12:00 Uhr zu seinem LKW zurückkehrt, stellt er diverse Schäden an der Frontseite des LKW fest. Der Schaden bemisst sich hierbei auf etwa 6.000 Euro. Aufgrund der ausgemessenen Schadenshöhe ist davon auszugehen, dass für die entstandenen Schäden ein weiterer LKW verantwortlich sein könnte.

Im Frankenthaler Stadtgebiet ereigneten sich im Jahr 2017 insgesamt 602 Verkehrsunfallfluchten - jede einzelne stellt eine Straftat dar. Der §142 des Strafgesetzbuches sieht für Unfallflucht eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren vor. Der im Jahr 2017 durch Unfallfluchten entstandene Sachschaden beläuft sich derzeit auf 619.919 Euro.

Ein Großteil der Unfallfluchten wird auf Parkplätzen oder an am Straßenrand geparkten Fahrzeugen begangen. Daher rät die Polizei:

- Meiden Sie sehr enge Parkboxen. - Merken oder fotografieren Sie sich das Kennzeichen der neben Ihnen stehenden Fahrzeuge. - Gehen Sie lieber ein paar Schritte mehr. - Klappen Sie den Außenspiegel ein.

Wir wollen, dass Sie sicher Leben - ihre Polizei Frankenthal.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

