Freiwillige Feuerwehr Lügde

FW Lügde: Brandnachschau am abgebrannten Gebäude

Bild-Infos

Download

Lügde (ots)

Donnerstag, 14.11.2019, 07:38 Uhr, Vordere Straße. Der Löschzug Lügde wurde durch die Kreisleitstelle der Feuerwehr mit dem Einsatzstichwort "Feuer 1 / Brandnachschau" in die Vordere Straße alarmiert. In dem Gebäude welches vor zwei Tagen gebrannt hat, stieg im hinteren Dachbereich leichter Rauch auf. Die Einsatzkräfte lokalisierten die Glutnester mittels Wärmebildkamera und brachten die Drehleiter in Stellung. Um an die Glutnester heranzukommen, wurden ca. 2,5 Quadratmeter der noch vorhandenen Dachhaut und Zwischendecke entfernt. Die Glutnester wurden mit einem C-Schlauch über die Drehleiter abgelöscht. Abschließend wurde die Brandstelle nochmals mit der Wärmebildkamera kontrolliert um weitere eventuelle Glutnester zu lokalisieren. Nach rund eineinhalb Stunden war der Einsatz für den Löschzug Lügde beendet.

Rückfragen bitte an:



Freiwillige Feuerwehr Lügde

Pressesprecher

E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-luegde.de

http://www.feuerwehr-luegde.de/

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Lügde, übermittelt durch news aktuell