Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfall mit verletztem Rollerfahrer

Frankenthal (ots)

Am 23.12.2019, um 11:00 Uhr, ereignet sich in der Eisenbahnstraße in Höhe der Schmiedgasse ein Verkehrsunfall, bei dem ein 49-Jähriger Frankenthaler mit seinem Roller eine Vollbremsung durchführt, als dieser einen PKW-Fahrer rechts überholen möchte. Durch die Vollbremsung stürzt der Rollerfahrer und erleidet Schürfwunden und Prellungen. An dem Roller entsteht zudem ein Schaden von etwa 350 Euro.

Der überholte PKW-Fahrer ist derzeit nicht bekannt. Zur Ermittlungen des Unfallhergangs werden dieser sowie Zeugen des Verkehrsunfalls gebeten, sich mit der Polizei Frankenthal in Verbindung zu setzen.

Die Polizei weist darauf hin, dass Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb jeden Unfall zu melden.

Wir wollen, dass Sie sicher Leben - ihre Polizei Frankenthal.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Polizeiinspektion Frankenthal

Polizeikommissarin Michelle Meister

Friedrich-Ebert-Straße 2

67227 Frankenthal

Telefon 06233 313-3103

Telefax 06233 313-3130

pifrankenthal@polizei.rlp.de

