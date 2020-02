Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Einbruchsdelikte

Bad Dürkheim (ots)

Am Morgen des 03.02.2020 wurden der Polizei in Bad Dürkheim kurz hintereinander drei Einbruchsdelikte im Gewerbegebiet in der Bruchstraße gemeldet.

Vor Ort wurde festgestellt, dass bisher unbekannte Täter vermutlich in der Nacht zum 03.02.2020 an einer Rechtsanwaltskanzlei versucht hatten die massive Eingangstür aufzuhebeln, was ihnen aber nicht gelang.

Vermutlich die selben Täter machten sich am 03.02.2020, gegen 01:50 Uhr, an der Hintereingangstür des Telekomshops zu schaffen und versuchten auch diese Tür aufzuhebeln. Anhand vorhandener Aufzeichnungen konnte die Tatzeit nachvollzogen werden. In die Geschäftsräume gelangten die Täter nicht.

In einen benachbarten Vodafone-Shop gelangten sie jedoch, nachdem sie die Eingangstüre aufgehebelt hatten. Aus den Räumlichkeiten entwendeten sie einige Handy-Attrappen und Adapterstecker. Bargeld und vorhandene Wertsachen wurden nicht mitgenommen. Möglicherweise wurden die Täter bei der Tatausführung gestört.

In allen Fällen steht die genaue Schadenshöhe noch nicht fest.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim.@polizei.rlp.de

SB: Peter Strube-Vogt, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell