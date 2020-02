Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Freinsheim - Vers. ED in Einkaufsmarkt

Freinsheim (ots)

Bisher unbekannte Täter beschädigten im Zeitraum vom 01.02.2020, 21:30 Uhr - 03.02.2020, 06:00 Uhr mit einem Sandstein die Glasschiebetüre an einem Einkaufsmarkt in der Herxheimer Straße. Die Scheibe wurde zwar beschädigt, blieb aber im Rahmen, so dass die uT nicht in den Markt gelangen konnten. Die Schadenshöhe konnte noch nicht beziffert werden.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

