POL-PDNW: Ohne Führerschein unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 03.02.2020 gegen 23:30 Uhr wurde ein Autofahrer in der Spitalbachstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 49-jährige Fahrzeugführer händigte einen Personalausweis aus und gab zugleich an, nicht im Besitz eines Führerscheines zu sein. Dies bestätigten auch die folgenden Ermittlungen. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Fahrzeugschlüssel der informierten Ehefrau übergeben. Der 49-Jährige muss sich nun vor der Staatsanwaltschaft wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

