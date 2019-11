Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Geldbeutel und Handy aus Transporter gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Am 26.11.2019, zwischen 14:00 Uhr und 14:30 Uhr, stahlen unbekannte Täter aus einem Transporter, der in der "Breite Straße" für kurze Zeit unverschlossen abgestellt war, einen Geldbeutel mit mehreren hundert Euro Bargeld sowie ein Handy. Die Polizei rät eindringlich, das Auto immer abzuschließen, sobald man es verlässt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per e-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Anke Buchholz

Telefon: 0621-963-1035

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell