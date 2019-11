Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ladendiebe erwischt

Ludwigshafen (ots)

Am 25.11.2019, gegen 12:25 Uhr, beobachtete ein Ladendetektiv in einem Drogeriemarkt am Rathausplatz drei Jugendliche, die Parfumflakons und Kopfhörer einsteckten. Als sie die Kasse passierten, ohne zu bezahlen, sprach er sie an, nahm sie mit in sein Büro und informierte die Polizei. Die Polizeibeamten nahmen die 16-, 17- und 18-jährigen Jugendlichen mit auf die Dienststelle. Alle drei gaben die Taten zu, äußerten sich jedoch nicht weiter zu den Diebstählen. Bei dem 16-Jährigen wurde zudem ein originalverpackter Kopfhörer gefunden, der nicht aus dem Drogeriemarkt stammte. Auf Nachfrage gab er zu, dass er diesen aus einem Shop im Rathauscenter gestohlen hatte. Bei der 18-Jährigen wurde zudem eine kleine Menge Cannabis gefunden. Ein Drogenschnelltest bei ihr verlief positiv. Die Jugendlichen wurden nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen ihren jeweiligen Erziehungsberechtigten übergeben.

