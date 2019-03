Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Reifen von zwei Pkw in Bad Hersfeld platt gestochen

Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen

Bad Hersfeld (ots)

BAD HERSFELD - Zu Sachbeschädigungen an zwei Autos, einem blauen Dacia Sandero und einem goldfarbenen Citroen, Typ Cw, kam es in der Nacht zum Sonntag (03.09.) in der Gotzbergstraße. Die Autos waren in einer Garagenzufahrt bzw. am Fahrbahnrand geparkt. Bei dem Dacia wurden die beiden Reifen auf der Beifahrerseite, bei dem Citroen beide Reifen auf der Fahrerseite platt gestochen. Es entstand ein Sachschanden von ca. 400 Euro. Wer hat die Sachbeschädigungen beobachtet? Hinweise bitte an die Polizei in Bad Hersfeld, Tel.: 06621/9320 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

