Bei einem Verkehrsunfall in Wattenscheid ist am Mittag des 20. September ein 72-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden.

Der Senior befuhr, gegen 12.15 Uhr, auf seinem Rad den Zeppelindamm in Richtung Hattingen. In gleicher Richtung war zu diesem Zeitpunkt eine Wattenscheider Autofahrerin (89) unterwegs. Die ältere Dame wollte nach rechts in die Varenholzstraße abbiegen. Dabei kollidierte sie nach bisherigem Ermittlungsstand ungebremst mit dem Fahrradfahrer. Durch den Zusammenstoß stürzte der Wattenscheider zu Boden und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die weiteren Ermittlungen hat das Bochumer Verkehrskommissariat 1 aufgenommen.

