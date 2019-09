Polizei Bochum

POL-BO: Bochum

Handy aus Hand gerissen - Zeugen gesucht!

Bochum (ots)

Ein Unbekannter reißt einem Jugendlichen (16) sein Handy aus der Hand, schubst ihn und rennt mit der Beute davon. Zeugen, die den Vorfall in Bochum-Ehrenfeld beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Am frühen Abend des 21. September, zwischen 17.30 und 17.50 Uhr, hielt sich der 16-jährige Bochumer mit einem Bekannten auf der Verteilerbrücke (Universitätsstraße 150) an der Haltestelle Ruhr-Universität Bochum der Linie U35 auf. Zwischen den beiden dortigen Treppen der Bahnsteige kam plötzlich der Unbekannte auf den Jugendlichen zu, der sich am Rand der Brücke aufhielt. Unerwartet wurde ihm sein Handy aus der Hand gerissen. Nachdem der Jugendlichen zudem noch geschubst wurde, rannte der Täter mit dem hochwertigen Handy in Richtung Uni-Center davon.

Der junge Bochumer verblieb unverletzt.

Der Tatverdächtige ist nach Angaben des Zeugen augenscheinlich "Südländer", etwa 180 cm groß, schlank, hat dunkle kurze Haare und braune Augen, hat einen dünnen Oberlippenbart, trug eine schwarze Jogginghose der Marke Adidas, ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze Bauchtasche der Marke Eastpak sowie weiße Sportschuhe der Marke Nike Airforce One.

Hinweise nimmt die Bochumer Kriminalwache unter der Rufnummer 0234 909-4441 oder zur Geschäftszeit das Kriminalkommissariat 32 unter der Durchwahl -8205 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Nicole Schüttauf

Telefon: 0234 909 1024

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell