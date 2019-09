Polizei Bochum

POL-BO: Herne/ 25-Jähriger leistet bei Festnahme Widerstand - Polizist in Hand gebissen!

Herne (ots)

Bei einer Personenkontrolle stellte sich heraus, dass gegen einen 25-jährigen Herner zwei Haftbefehle vorlagen. Bei der Festnahme biss der 25-Jährige in die Hand eines Zivilpolizisten.

Am späten Abend des 21. Septembers kontrollierten zivile Polizisten des Einsatztrupps Herne drei männliche Personen an der Altenhöfener Straße. Dabei stellte sich heraus, dass gegen dem 25-jährigen Herner zwei Haftbefehle vorlagen. Bei der Festnahme riss sich der junge Mann los und versuchte zu flüchten. Eine kurze Verfolgung durch die Beamten beendete seine Flucht. Der Herner schlug und trat weiter um sich. Bei seiner Fesselung biss der Herner zweimal einen Zivilpolizisten derart in die Hand, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste. Der Beamte (39) verblieb nicht mehr dienstfähig.

Der 25-Jährige wurde zur Herner Wache gebracht. Die Haftbefehle konnten bezahlt werden, so dass er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahme entlassen wurde.

Nun muss sich der Mann u.a. wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Die weiteren Ermittlungen dauern im Kriminalkommissariat weiter an.

