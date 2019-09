Polizei Bochum

POL-BO: Raubdelikt in Herne-Röhlinghausen - Polizei sucht Zeugen

Herne (ots)

Zu einem Raubdelikt kam es in Herne auf der Edmund-Weber-Straße, zwischen Auf der Wilbe und Görrestraße, am 19.09.2019 gegen 17.30 Uhr. Eine 75-jährige Frau befand sich auf dem Gehweg, als ihr von zwei Kriminellen die Tasche aus der Hand entrissen wurde. Die beiden Täter waren auf Fahrrädern unterwegs und überraschten die Seniorin, indem einer ihr im Vorbeifahren die Handtasche raubte. Die beiden sehr jungen Räuber flüchteten auf den Zweirädern in Richtung Gelsenkircher Straße. Die Hernerin wurde glücklicherweise durch die gemeine Tat nicht verletzt. Im Verlauf der Fahndungsmaßnahmen konnten Fahrräder im Nahbereich aufgefunden werden. Laut Zeugenaussagen handelt es sich bei dem Haupttäter um einen 13- bis 14-jährigen, 1,50 - 1,55 m großen, schlanken Jungen mit lockigen schwarzen kurzen Haaren, schmalem Gesicht und bekleidet mit einer schwarzen Lederjacke und blauen Jeans. Der andere Junge wurde beschrieben als sieben bis neun Jahre alt, schwarze Haare und bekleidet mit einem blau-weiß-gestreiften T-Shirt. Das ermittelnde Kriminalkommissariat 35 nimmt weitere Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0234 909-8505 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) entgegen.

