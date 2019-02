Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Ladendieb in U-Haft

Mönchengladbach (ots)

Beim Diebstahl eines Elektroartikels ist am Dienstag (26.02.2019) ein 25-jähriger Mann aus Litauen von einem Ladendetektiv beobachtet worden. In einem Supermarkt an der Straße Reyerhütte entsicherte er die Verpackung eines Rasierers in einer Umkleidekabine und steckte das Gerät in seinen Rucksack. Als er sich mit dem Diebesgut aus dem Geschäft entfernen wollte, stoppte ihn der Ladendetektiv. Die hinzugerufene Polizeistreife stellte fest, dass der Verdächtige ohne festen Wohnsitz und einschlägig polizeilich bekannt ist. Er wurde festgenommen. Der 25-Jährige ist drogenabhängig und räumte in seiner polizeilichen Vernehmung ein, in der Vergangenheit Ladendiebstähle begangen zu haben, um seinen Drogenkonsum zu finanzieren. Ihm konnten drei weitere Ladendiebstähle zugeordnet werden. Der Beschuldigte wurde heute einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. (ha)

