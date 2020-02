Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Forbach - Versuchter Raub

Zeugen gesucht

Forbach (ots)

Eine 68 Jahre alte Frau wurde nach eigenen Angaben am Sonntagabend Opfer eines versuchten Raubes. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll die Fußgängerin gegen 20.20 Uhr vom Bahnhof kommend in Richtung Hauptstraße unterwegs gewesen sein. Als sie im Bereich der Eckstraße eine Holzbrücke überquerte, hätte ein noch unbekannter Mann unvermittelt nach der Handtasche der Frau gegriffen. Der augenscheinlich Jugendliche soll hierbei derart stark an der Tasche gezogen haben, dass er die 68-Jährige zu Fall brachte und sie sich hierbei leicht verletzte. Aufgrund ihrer vehementen Gegenwehr und ihrer Hilferufe hätte der Unbekannte letztlich aufgegeben und soll zu Fuß und ohne Beute in Richtung Eckstraße geflüchtet sein.

Der etwa 16 bis 18 Jahre alte Mann soll rund 170 Zentimeter groß gewesen sein. Er war mit einem schwarzen Anorak bekleidet, dessen Kapuze mit Fell versehen war. Er trug eine weinrote Hose und Turnschuhe.

Die ermittelnden Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt haben ein Strafverfahren wegen versuchten Raubes eingeleitet und bitten unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 um Zeugenhinweise.

