Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Nachtrag zur Meldung "Vermisster tot aufgefunden"

Konstanz (ots)

Ergänzend zur Meldung vom 07.02.2020 "Vermisster tot aufgefunden" wird mitgeteilt, dass es - entgegen anderslautender Presseberichte - zu keinem Zeitpunkt Anhaltspunkte für ein Tötungsdelikt gab. Nach den Ermittlungen liegen der Kriminalpolizei keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung vor. Es wird von einem Unglücksfall ausgegangen. Der 71-jährige Mann war am Donnerstagabend nach einem Spaziergang nicht mehr in seine Wohnung in Konstanz-Paradies zurückgekehrt. Er wurde nach einer umfangreichen Suche am Freitagvormittag tot im Bereich des Grenzbachs in Konstanz aufgefunden.

Karina Urbat, Pressestelle Polizeipräsidium Konstanz, Tel. 07531 995 1017

Claudia Fritschi, Oberstaatsanwältin, Staatsanwaltschaft Konstanz, Tel. 07531/280-2020

Meldung vom 07.02.2020:

(Konstanz) Vermisster tot aufgefunden

Die Fahndung nach dem 71-jährigen Mann, der seit Donnerstagabend (06.02.2020) in Konstanz-Paradies vermisst wurde, ist heute gegen 10.45 Uhr beendet worden. Der Vermisste wurde tot im Bereich des Grenzbachs aufgefunden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen. Medien, die das Foto des Vermissten veröffentlicht haben, werden gebeten, dieses zu löschen.

Ausgangsmeldung um 10.31 Uhr:

Konstanz

71-jähriger Mann vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Seit dem späten Abend des Donnerstag, 06.02.2020, wird ein 71-jähriger Mann aus Konstanz vermisst. Der Mann verließ seine Wohnung im Stadtteil Paradies gegen 20.30 Uhr, um mit seinem Hund Gassi zu gehen und kehrte bisher nicht wieder zurück. Der Hund des Vermissten wurde gegen 21.45 Uhr von einem Passanten in der Nähe des Palmenhauses in Konstanz gefunden. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Vermisste sich gesundheitlich in einem sehr schlechten Zustand befindet, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche. Der Mann ist etwa 180 cm groß, hat eine schlanke Statur und kurze rötliche Haare. Er trägt eine Brille und war zum Zeitpunkt des Verschwindens mit einem dunklen Mantel, einer beigen Hose, braunen Schuhen und einer Cap (Schirmmütze) bekleidet. Eine intensive Fahndung, in die auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war, verlief bislang erfolglos. Die Polizei bittet Personen, denen der Mann aufgefallen ist oder die Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben können, sich bei der Kriminalpolizei Konstanz unter Tel. 07531 995-0 zu melden.

