POL-KN: (Epfendorf) Fiat überschlägt sich 9.2.20, 8 Uhr

Epfendorf-Trichtingen (ots)

Wegen überhöhter Geschwindigkeit bei glatter Straße hat sich am Sonntagmorgen zwischen Böhringen und Trichtingen ein Auto mit mehreren Insassen überschlagen. Dabei wurden drei Personen leicht, eine Person schwer verletzt. Alle mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser eingeliefert werden. Kurz nach dem Gipsbruch geriet der 19-Jährige am Steuer des Fiat im Kurvenausgang einer langgezogenen Linkskurve in Schleudern und dann ins Bankett. Hier überschlug sich das Fahrzeug mehrfach und blieb rechts neben der Fahrbahn liegen. Am Fiat entstand Totalschaden. Die Feuerwehr Böhringen wurde aufgrund der Unfallschwere ebenfalls hinzugerufen.

