Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg im Schwarzwald) Tanne fällt auf Auto

Triberg im Schwarzwald (ots)

Einen Schock erlitt am heutigen Montagmorgen gegen 8 Uhr eine 51-jährige Autofahrerin auf der K 5727, als ein Baum auf ihr Fahrzeug stürzte. Die Frau befuhr die Kreisstraße in Richtung Triberg. In einem Waldstück oberhalb der Jugendherberge fiel die Tanne auf ihr Fahrzeugdach und drückte dieses ein. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

