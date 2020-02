Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg) Einbruch in Spielothek (10.02.2020)

Blumberg (ots)

Ein unbekannter Täter drang am heutigen Montag gegen 03.30 Uhr gewaltsam in eine Spielothek in der Handwerkerstraße ein und entwendete aus dem Inneren Bargeld in noch nicht bekannter Höhe. Ein Zeuge wurde durch das Klirren einer Glasscheibe und der anschließenden Auslösung des Alarms auf den Einbruch aufmerksam. Er schaute nach und sah eine vermutlich männliche Person, etwa 170 cm groß, sportlich und mit einem weißen Kapuzenpulli bekleidet, in Richtung Gartengrundstücke flüchten. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Donaueschingen, Tel. 0771/83783-0, in Verbindung zu setzen.

