Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Unwetterbilanz Landkreis Tuttlingen 9.2.20 bis 10.2.20, 8 Uhr

Tuttlingen (ots)

Im Vergleich zu anderen Landkreisen ist die Unwetterbilanz für den Landkreis Tuttlingen in der vergangen Nacht aus Sicht der Polizei überschaubar. Es wurden umgestürzte Bäume in Fridingen, Trossingen, Deilingen und Buchheim gemeldet, die entweder ganz oder teilweise die Straßen blockierten. In Spaichingen fiel ein Baum in eine Stromleitung und in Deilingen-Delkofen hat eine kräftige Windböe in der Hauptstraße das Dach eines Wohnhauses teilweise abgedeckt, weswegen die Feuerwehr mit der Drehleiter anrücken musste. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

