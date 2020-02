POL-KN: Landkreis Rottweil

Polizeipräsidium Konstanz

Dietingen - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Donnerstag, 14:00 Uhr bis Freitag, 01:40 Uhr wurde ein in der Dietinger Straße am Fahrbahnrand abgestellter weißer Klein-Lkw, Daimler-Benz Sprinter, durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren. Hierbei entstand am vorderen Fahrzeugeck ein Sachschaden in Höhe von etwa 4´000 Euro. Aufgrund dem Spurenbild handelte es ich beim Verursacher vermutlich um einen Lkw. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Rottweil unter Tel. 0741/477-0 erbeten.

Deißlingen - Verkehrsunfall nach Gefährdung

Am Samstag gegen 16:00 Uhr fuhr ein 56-jähriger Mann mit seinem Pkw Alfa Romeo Giulietta auf der B27 von Deißlingen in Richtung Schwenningen. Im vierspurigen Bereich wurde dieser laut seinen Angaben von dem Fahrer eines BMW Touring überholt. Dieser soll nach dem Überholvorgang direkt wieder vor den Geschädigten eingeschert sein, so dass der Geschädigte stark abbremsen und nach rechts ausweichen musste. In der Folge kam der Pkw Alfa Romeo auf Höhe der Abfahrt zur B523 nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr eine Grünfläche, schanzte dann über einen erhöhten Schachtdeckel und eine Leitplanke und blieb etwa 5 Meter tiefer im Unterholz Liegen. Hierbei wurde der Fahrer leicht verletzt und es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 13´000 Euro. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kam es nicht. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben und sachdienliche Angaben zum Fahrer des Pkw BMW Touring machen können. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Rottweil unter Tel. 0741/477-0 erbeten.

