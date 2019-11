Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Verkehrsunfall zwischen PKW und Mofa

Worms (ots)

Am gestrigen Dienstag, 26.11.2019, befährt gegen 15:00 Uhr ein 55-jähriger Wormser mit seinem Mofa den Kreisverkehr am Lutherring in Richtung Lutherdenkmal. Von der Stephansgasse aus möchte ein 77-jähriger PKW-Fahrer in den Kreisverkehr einfahren. Der Senior missachtet die Vorfahrt des Mofa-Fahrers, so dass es zu einer Kollision beider Fahrzeuge kommt. Der 55-Jährige wird bei dem Unfall leicht verletzt. Am PKW bzw. am Mofa entstehen ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Worms



Telefon: 06241 852-118

www.polizei.rlp.de/pd.worms



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell