Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Landkreis Konstanz

Konstanz (ots)

Eigeltingen - Auseinandersetzung bei Fastnachtsveranstaltung

Am Samstag gegen 23:55 Uhr kam es im Rahmen einer Fastnachtsveranstaltung zu einer Auseinandersetzung mit einer größeren Personengruppe, welche zuvor andere anwesende Gäste belästigte. Die etwa 30 Personen im Alter von 15-21 Jahren zeigten sich hoch aggressiv und waren stark alkoholisiert. Um die Situation unter Kontrolle zu bekommen, zog die Polizei insgesamt 8 Streifen von den umliegenden Revieren zusammen. Die Personen widersetzen sich den Anweisungen der Beamten und es kam zu körperlichen Übergriffen und Beleidigungen. Daraufhin wurden mehrere Personen aus der Gruppe kurzzeitig in Gewahrsam genommen. Ein 19-jähriger Hauptaggressor beleidigte und bespuckte die eingesetzten Beamten. Auch dieser wurde in Gewahrsam genommen und später in die Obhut eines Familienangehörigen übergeben. Den anderen Personen der Gruppe wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ein Platzverweis erteilt, welchem diese auch nachkamen.

Orsingen - Sachbeschädigung in mehreren Fällen

In der Nacht von Freitag auf Samstag vermutlich gegen 03:00 Uhr kam es beim Schloss Langenstein zu mehreren Sachbeschädigungen. Eine bisher unbekannte Täterschaft schlug in einem Fall eine Fensterscheibe und in zwei Fällen jeweils eine Scheibe einer Haustüre ein. Außerdem wurde ein Briefkasten beschädigt und die vorderen und der hinteren Scheibenwischer an einem Pkw abgebrochen. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 550 Euro. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Stockach unter Tel. 07771/9391-0 erbeten.

