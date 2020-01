Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Unfallflucht nach Vorfahrtsverletzung - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Ein Unbekannter hat am Donnerstagabend, 30.01.2020, in Waldshut die Vorfahrt einer Autofahrerin missachtet und war mit deren Pkw kollidiert. Ohne zu stoppen fuhr der Verursacher in Richtung Tiengen davon. Gegen 21:45 Uhr war eine 65 Jahre Ford-Fahrer auf der B 34 in Richtung Dogern unterwegs. Hierzu musste sie die Umleitung über die Kolpingbrücke nehmen. Von rechts aus der Brückenstraße kam der unbekannte Autofahrer und missachtete die Vorfahrt des geradeausfahrenden Ford, so dass er mit diesem kollidierte. Dabei wurde ein Blechschaden am Ford von über 1000 Euro verursacht. Das flüchtige Fahrzeug soll größer, möglicherweise ein Van, und dunkel gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-531, zu melden.

