Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Betrunkener belästigt Frau an Bushaltestelle - Gewahrsam

Freiburg (ots)

Ein betrunkener Mann hat am Donnerstagmittag, 30.01.2020, eine Frau an einer Bushaltestelle zwischen Waldshut und Tiengen belästigt. Der aggressive 56-jährige kam in Gewahrsam. Gegen 15:20 Uhr war eine 53 Jahre alte Frau an die Bushaltestelle beim Industriegebiet Kaitle gekommen. Unvermittelt wurde sie von dem dort bereits wartenden Mann beleidigt und auf die Füße gespuckt. Drohend hob der Mann auch die Fäuste. Da der Mann nicht von der Frau abließ, verständigte sie die Polizei. Eine Polizeistreife nahm den deutlich alkoholisierten Mann in Gewahrsam, nachdem er zudem beinahe auf die vielbefahrene B 34 gelaufen war. Er wird angezeigt.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell