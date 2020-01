POL-FR: Heitersheim: Zeugin vereitelt Enkeltrickbetrug und verständigt Polizei - Mutmaßliche Täterin festgenommen

Polizeipräsidium Freiburg

Sich nicht durch eine mutmaßliche Enkeltrick-Betrügerin täuschen lassen, sondern stattdessen zu deren Festnahme beigetragen hat eine 62-jährige Frau am 28.01.2020 in Heitersheim.

Die Frau erhielt am Dienstagmittag einen Anruf von ihrer angeblichen Nichte "Martina". Diese befinde sich bei einem Notar in Stuttgart und müsse für die Kosten eines Unfalls in Höhe von 45.000 Euro aufkommen. Da die Geschädigte den Betrug sofort erkannte, verständigte sie mit ihrem Mobilfunktelefon die Polizei. Der falschen Nichte sagte das vermeintliche Opfer am Festnetztelefon gleichzeitig zu, das Geld an einem zuvor vereinbarten Ort zu übergeben. Am Nachmittag konnte die mutmaßliche Betrügerin bei der vorgetäuschten Geldübergabe durch die Polizei festgenommen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg wurde die 32-jährige Tatverdächtige dem Haftrichter beim Amtsgericht Freiburg vorgeführt. Sie befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Tipps und Hinweise - Wie verhalte ich mich richtig, um nicht Opfer von Telefonbetrügern zu werden?

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht selber mit Namen melden. Raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen.

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann.

- Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

- Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen lange bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

- Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehende Personen.

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen.

- Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

- Sind Sie bereits Opfer eines Enkeltricks geworden, zeigen Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an. Dies kann der Polizei helfen, Zusammenhänge zu erkennen, andere Personen entsprechend zu sensibilisieren und die Täter zu überführen.

- Lassen Sie Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen (aus Herta Schmidt wird beispielsweise H. Schmidt). So können die Täter Sie gar nicht mehr ausfindig machen. Zum Ändern eines Telefonbucheintrags wenden Sie sich an die Telekom.

- Bewahren Sie Ihre Wertsachen, z.B. höhere Geldbeträge und andere Wertgegenstände nicht zu Hause auf, sondern auf der Bank oder im Bankschließfach.

