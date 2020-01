Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Winnekendonk - geparkter PKW beschädigt/Unfallflucht

Kevelaer-Winnekendonk (ots)

Zwischen Samstag (25.01.2020) und Sonntag (26.01.2020) wurde der an der Hauptstraße geparkte PKW eines 41-jährigen Gochers durch ein anderes Fahrzeug beschädigt Der Gocher hatte seinen Renault am Samstag gegen 20:00 Uhr unbeschädigt auf Höhe der Hausnummer 34 abgestellt und kehrte am Sonntag gegen 18:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurück. Zu diesem Zeitprunkt stellte der 41-Jährige Beulen und Kratzer an der Fahrerseite seines PKW fest. Der Unfallverursacher hatte sich bereits entfernt ohne seiner Pflicht nachzukommen, den Unfall zu melden. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Goch unter 02823 1080 entgegen. (cp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell