Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Diebstahl aus Kfz

Automarder schlagen Scheiben ein

Kleve (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (26. Januar 2020) waren Automarder in Kleve unterwegs. Am frühen Sonntagmorgen gegen 03:00 Uhr bemerkten Zeugen, dass an einem auf der Böllenstege abgestellten VW Golf eine Scheibe eingeschlagen worden war. Ob etwas aus dem Wagen gestohlen wurde, konnte bislang nicht festgestellt werden. Auf der Stadionstraße entdeckte der Besitzer eines Volvo V70 am Sonntagmorgen ebenfalls, dass eine Scheibe seines Wagens zersplittert war. Aus dem Fahrzeug wurde eine Laptoptasche gestohlen. Am Friedrich-Ebert-Ring entwendeten die unbekannten Täter auf gleiche Weise eine Damenhandtasche samt Geldbörse aus einem VW Golf. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

