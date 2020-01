Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Sachbeschädigung auf dem Spielplatz - Polizei sucht Zeugen!

Mit einem schwarzen Filzstift wurde zwischen Mittwoch, 29.01.2020 und Donnerstag, 30.01.2020, ein Spielgerät auf dem Spielplatz in der Liebeck, "Am Bächle", beschädigt. Unbekannte schmierten einen Schriftzug und ein Hakenkreuz auf ein Spielgerät. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/8890-0) bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen auf dem Spielplatz gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

